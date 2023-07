Khloe Kardashian kusi w skórzanej marynarce. Fani nie mogli oderwać wzroku

"Wyspa marzeń", czyli Majorka. "Czułam się tam jak w raju. Nigdy nie zapomnę tych wakacji" Dominika Gwit-Dunaszewska urodziła się w 1988 roku w Gdyni, ale dorastała w Mostach. O dziecka interesowała się aktorstwem - brała udział w zajęciach teatralnych i kółkach filmowych, uczestniczyła również w konkursach recytatorskich i poezji śpiewanej. Po skończeniu szkoły średniej Dominika uczyła się w szkole aktorskiej Lart Studio w Krakowie, studiowała także dziennikarstwo i kulturoznawstwo.

W grudniu 2012 zdała aktorski egzamin eksternistyczny w Związku Artystów Scen Polskich. Dominika Gwit - Dunaszewska debiutowała w serialach paradokumentalnych, m.in. w "W11-Wydział Śledczy", ale popularność przyniósł jej serial "Samo życie" i film Katarzyny Rosłaniec "Galerianki". Występowała również na deskach Teatru Muzycznego w Gdyni, zagrała drugoplanową rolę „Grubej” w serialu "Przepis na życie" i dziennikarkę w serialu "Singielka". Od 2017 roku związana jest z Teatrem „Fabryka Marzeń” Kamili Polak.

Sporym zainteresowaniem mediów cieszyła się metamorfoza aktorki, która schudła aż 50 kg i od marca 2015 roku do stycznia 2016 roku prowadziła cykl "Odważ(e)ni" w "DD TVN" w którym rozmawiała z osobami, które osiągnęły sukces w odchudzaniu. Ostatecznie wróciła jednak do wagi sprzed metamorfozy i dziś przyznaje, że nigdy nie czuła się w swoim ciele tak dobrze i komfortowo jak dziś. 27 kwietnia 2016 roku wydała książkę pt. „Moja droga do nowego życia”, w której opisała swoje problemy z nadwagą.

Dominika Gwit-Dunaszewska jest od 2018 roku szczęśliwą żoną Wojciecha Dunaszewskiego. Mają jednego syna.

Dominika Gwit pozuje w stroju kąpielowym. "Piękna jak zawsze"

Dominika Gwit - Dunaszewska wspiera nurt "body positive" i na każdym kroku przekonuje, że czuje się dobrze w swoim ciele. Na Instagramie, na którym obserwuje ją już ponad 199 tysięcy fanów aktorka publikuje fotki i filmiki, będące żywym dowodem na to, że dodatkowe kilogramy nie są dla niej problemem.

W poniedziałek aktorka opublikowała kilka zdjęć z plaży. Dominika pozuje na nich w jednoczęściowym, fioletowym stroju w grochy w stylu pin up, do którego dobrała duży słomkowy kapelusz i fioletowe okulary przeciwsłoneczne.

Dominika Gwit w stroju kąpielowym. Zobacz jak prezentuje się aktorka". Tak, to ja w stroju kąpielowym, jak co roku o tej porze. Pozdrawiam serdecznie portale show biznesowe. Z dystansem i żartem jest ten post, bo rzeczywiście w stroju kąpielowym klikam się najlepiej

- napisała prowokacyjnie, a fani natychmiast odpowiedzieli:

- "Bo przecież ciało kobiety zawsze jest wystawione na krytykę jakie by nie było, pięknie Pani wygląda i udanego wypoczynku", "Mam wrażenie, że tylko na fejsuniach i innych takich-takich są same modelki i idealne ciała, a prawda jest taka, że każdy z nas jest wyjątkowo piękny[...]", "Bo aktorka, bo sławna to zaraz musi wyglądać jak modelka ?! Nie!!! Musi kochać siebie i tolerować taka jaką jest... Więcej takich osób, niech będzie którzy publicznie wskoczą w strój kąpielowy[...]", "Jakże cudownie byłoby na świecie gdyby każda kobieta kochała siebie jaką jest ...tak jak TY KOCHASZ SIEBIE i tego życze każdej kobiecie żeby kochała siebie!", "Piękna jak zawsze", "Kto ma tyle wdzięku co Domi" - piszą.

Wy też lubicie Dominikę w letniej wersji?

