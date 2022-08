Dominika Gwit jest w ciąży. Aktorka i jej mąż, Wojciech Dunaszewski, kilka dni temu podzielili się szczęśliwą nowiną na Instagramie. Para opublikowała zdjęcie USG.

- Kochani, dziś przyszedł czas, by podzielić się z Wami szczęściem, które wypełnia nasze serca już od wielu tygodni. Pan Bóg wysłuchał naszych próśb. Będziemy mieli dziecko. Nasza radość nie zna granic. Czekaliśmy na to od wielu lat. Wszyscy jesteśmy zdrowi. Za kilka miesięcy będziemy we troje - napisała na Instagramie Dominika Gwit.

Instagram Post

"Dzidzia rośnie, a ja chudnę"

Gratulacjom nie było końca - a z tymi pospieszyli fani artystki i znajomi z branży, m.in. Michał Piróg czy Ada Fijał. Aktorka została również zasypana pytaniami na temat diety w ciąży. Fani dopytywali, co robi, że wygląda tak świetnie. Nie zabrakło pytań o dietę. Dominika Gwit odpowiedziała, że schudła jeszcze przed ciążą.

Reklama

- Dzidzia rośnie, a ja chudnę - odpowiedziała. Celebrytka dodała, że u pacjentek zmagających się z chorobą metaboliczną to normalny proces. Wyraziła też nadzieję, że "jakoś bardzo nie przytyje w ciąży". Poinformowała również, że nie jest na żadnej diecie odchudzającej.

Dominika Gwit promienieje w ciąży!

Teraz Dominika Gwit opublikowała na Instagramie kolejne zdjęcie. Gwiazda pozuje w ogrodzie i ma na sobie zieloną sukienkę w kwiaty. Stylizację uzupełniają okulary przeciwsłoneczne i baleriny. Gwiazda promienieje w ciąży!

- Dzień dobry Kochani! Z całego serca dziękuję za ogrom ciepła, które od Was dostaję. Mam nadzieję, że długi weekend mija Wam tak, jak zaplanowaliście. Witam wszystkie nowe osoby, jest Was tu sporo. Dziękuję za to. Nie będziecie się tu nudzić. Dużo tu śmiechu i spontaniczności więc mam nadzieję, że się Wam spodoba. Całuję i życzę miłego popołudnia - napisała Dominika Gwit do swoich fanów.

Instagram Post

Fani do Dominiki Gwit: "Promieniejesz, masz szczęście wypisane na twarzy"

Obserwatorzy ponownie zasypali aktorkę komplementami:

"Pani Dominiko, kupiłam dziś bilet na "Szalone Nożyczki" właśnie ze względu na Pani obecność w tym spektaklu. Mam wielką nadzieję, że uda się spotkać w Opolu w końcówce października. Jeśli jednak Pani stan sprawi, że nie będzie Pani na scenie, pomyślę o Pani i Maluszku ciepło na wygodnym krześle w Filharmonii",

"Jeszcze raz wielkie gratulacje dla państwa, a Pani życzę wspaniałego samopoczucie w ten cudowny czas",

"Jesteś niezwykle pozytywną i bardzo prawdziwa osobą. To w dzisiejszych czasach rzadkość. Wszystkiego dobrego",

"Promieniejesz, masz szczęście wypisane na twarzy",

"Ślicznie Pani wygląda".

***

Zobacz również:

Dominika Gwit wie, w czym jej do twarzy

Wstydliwa choroba aktorki. Gwiazda obala wszystkie mity

Małgorzata Rozenek cała w różu. Podobną stylizację nosiła już Katarzyna Cichopek