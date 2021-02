Dominika Tajner promienieje!

Dominika Tajner od pewnego czasu znów jest szczęśliwie zakochana i uleczyła złamane serce po rozwodzie z Michałem Wiśniewskim. Nowy związek jej służy i gwiazda wygląda ostatnio pięknie!

Zdjęcie Dominika Tajner ostatnio wygląda kwitnąco! Co zasługa nowej miłości? /AKPA

Dominika Tajner już nie ukrywa, że w jej życiu jakiś czas temu pojawił się nowy mężczyzna. Po nieciekawym i burzliwym zakończeniu małżeństwa z Michałem Wiśniewski, z którym rozwiodła się we wrześniu 2019 roku, teraz zaczyna spokojnie żyć.

Reklama

W 2020 roku w mediach pojawiły się plotki, że serce byłej żony piosenkarza znów do kogoś zabiło mocniej.



Choć Dominika długo starała się nie komentować tych doniesień, w końcu potwierdziła, że jest zakochana.



Patrząc na to, jak bardzo Dominika zmieniła się na przestrzeni miesięcy, można wnioskować, że z nowym partnerem, którego skrzętnie ukrywa przed mediami, jest bardzo szczęśliwa.



Gwiazda dosłownie promienieje i wygląda pięknie. Teraz zdecydowała się nawet na małą metamorfozę i pochwaliła się nową fryzurą!



Jednak to nie ona przykuwa uwagę, a błysk w oku i zaczepny uśmiech!



"Metamorfoza życia! Wow! Jestem zachwycona!" - napisała pod zdjęciem Dominika i zapewniła w dalszej części wpisu, że czuje się jak królewna.



Nic w tym dziwnego, trzeba jej przyznać rację, co oczywiście uczyniły fanki w komentarzach.

Instagram Post

Instagram Post

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Miss Polski: Finałowa 10 - wielkie emocje kandydatek Polsat