Spis treści: 01 Dua Lipa: życie uczuciowe

02 Dua Lipa na Instagramie

03 Dua Lipa pręży ciało w skąpym bikini. Co za figura!

Dua Lipa swoją międzynarodową karierę zaczęła w 2015 roku, gdy światło dzienne ujrzał singiel "Be the one". Utwór z miejsca stał się wielkim hitem niemal na całym świecie.

Kariera Duy Lipy nabrała tempa, a kolejne lata przyniosły dwa albumy - "Dua Lipa" i "Future Nostalgia". Pochodzą z nich takie hity jak "New rules", "IDGAF", "Don’t start now", "Physical" czy "Levitating". 27-letnia gwiazda do tej pory otrzymała trzy statuetki Grammy, a do muzycznych nagród była nominowana osiem razy.

Reklama

Zobacz też: "Frywolna" Demi Rose znów kusi na Instagramie. Gorący widok!

Dua Lipa: życie uczuciowe

Zdjęcie Dua Lipa ma na swoim koncie trzy statuetki Grammy / Chris Putnam/Zuma/SplashNews.com / East News

O gwieździe jest też głośno ze względu na życie uczuciowe.

Po związkach z Paulem Kleinem i Isaackiem Carewem, Dua Lipa związała się z Anwarem Hadidem, z którym była w związku przez ponad dwa lata. Ich uczucie nie przetrwało jednak próby czasu, bo w 2021 roku para podjęła decyzję o rozstaniu.

Chociaż piosenkarka przyznawała w wywiadach, że dzięki temu może skupić się na sobie, media zaczęły informować, że spotyka się już kimś innym. Wybrankami mieli być Jack Harlow, a później Trevor Noah. Ostatecznie okazało się, że Dua Lipa spotyka się z dużo starszym od niej reżyserem Romainem Gavrasem.

Zobacz też: Chloe Ferry chwali się smukłą sylwetką. Opublikowała zdjęcie w bieliźnie

Dua Lipa na Instagramie

Instagram Post Rozwiń

Piosenkarka słynie również z publikowania odważnych fotografii na Instagramie. Obecnie obserwuje ją ponad 87 milionów użytkowników. Dua Lipa chętnie odsłania kulisy swojego zawodowego i prywatnego życia.

27-latka nie stroni od publikacji zdjęć w skąpych stylizacjach. Gwiazda uwielbia chwalić się swoją wysportowaną sylwetką przy każdej możliwej okazji. Dlatego też chętnie nosi tzw. "naked dress" czy kreacje odsłaniające ciało.

Zobacz też: Rzuciła pracę w śniadaniówce i wyjechała na Malediwy. Jak teraz żyje Kinga Rusin?

Dua Lipa pręży ciało w skąpym bikini. Co za figura!

Instagram Post Rozwiń

Gwiazda zdradziła, że obecnie przebywa na wakacjach. Relacją z pobytu na "rajskiej wyspie" postanowiła się podzielić na Instagramie. Piękna sceneria okazała się idealnym tłem do serii zmysłowych fotografii, które piosenkarka opublikowała na swoim profilu.

Na pierwszym z nich widzimy Duę w mikroskopijnym bikini, które odsłania jej perfekcyjną sylwetkę. Kolejne kadry przedstawiają, jak piosenkarka korzysta z czasu wolnego. Oczywiście w odpowiednich stylizacjach podkreślających jej kształty.

Na komentarze fanów nie trzeba było długo czekać. Gwiazda mogła liczyć na pokaźne grono komplementów.

***