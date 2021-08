Dua Lipa w odważnym bikini. Ale ciało!

Dua Lipa to jedna z największych gwiazd młodego pokolenia w ostatnich latach. Brytyjka o korzeniach kosowsko-albańskich jest autorką hitów takich, jak "Don't start now", "Cool" czy "Physical" i podbiła swoim talentem wokalnym serca fanów na całym świecie. Teraz jednak, podczas swoich wakacji, zachwyca wszystkich swoim wyjątkowym bikini i wystrzałową figurą.



Dua Lipa w bikini. Odważnie!

Młoda wokalistka postawiła jednak obecnie na zasłużony relaks. Dua Lipa wybrała się z koleżankami na krótkie wakacje, z których relację zdaje na Instagramie.





Tym razem opublikowała zdjęcia, na których widać, jak korzysta ze słonecznej pogody, relaksując się przy basenie. Na jaką stylizację postawiła piosenkarka?



Dua Lipa zdecydowała się na bardzo skąpe bikini zrobione na szydełku, które zdecydowanie nie pozostawiało wiele do wyobraźni.



Młoda gwiazda pokazała niemal wszystko, przyciągając plotkarskie portale oraz rzesze zachwyconych fanów, którzy prześcigali się w komplementowaniu jej urody. "Najgorętsza, najsłodsza, najlepsza", "letnia wróżka", "idealne bikini" - czytamy pod zdjęciami.



Jak wam się podoba taki strój?





Kim jest Dua Lipa?

Dua Lipa to urodzona w 1995 roku piosenkarka, autorka tekstów piosenek i modelka. Jest brytyjką pochodzenia kosowsko-albańskiego; jej rodzice przybyli do Wielkiej Brytanii w latach 90. XX wieku. Kiedy Dua miała 13 lat, wraz z rodzicami przeniosła się do Kosowa, z ktorego jednak wyjechali po ok. dwóch latach. Ojciec młodej gwiazdy, Dukagjin Lipa, jest wokalistą zespołu rockowego ODA, a wokalistka zaznacza, że to dla niej największa inspiracja.

Jej kariera rozpoczęła się, gdy miała 14 lat - od dodawania coverów piosenek w serwisie YouTube. W 2015 roku podpisała kontrakt z wytwórnią Warner Music Group i wydała swój pierwszy singiel. W 2017 roku wydała debiutancki album pt. "Dua Lipa", którego hity szybko podbiły brytyjskie listy przebojów.

W marcu 2020 roku Dua Lipa wydała swój drugi album pt. "Future Nostalgia". Mimo trwającej światowej pandemii COVID-19, krążek odniósł ogromny sukces.

