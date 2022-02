Wiele osób, które chcą zmienić swoje nawyki żywieniowe i zyskać zgrabną sylwetkę, korzysta z metod stosowanych przez gwiazdy. Trudno się temu dziwić - wiele celebrytek rzeczywiście może się pochwalić smukłą figurą. Wśród nich jest Dua Lipa. Co ciekawe, zabiegi, które stosuje autorka hitu "New Rules", łatwo naśladować. Swoje sekrety piosenkarka zdradziła w autorskim podcaście At Your Service.

Dua Lipa przyznała, że chętnie sięga po oczyszczające posty, jednak na co dzień po prostu dba o zbilansowane posiłki, a ostatni zjada przed godziną 18. W jej codziennym menu królują proste produkty: na śniadanie zwykle wybiera jajka lub owoce. Jeśli sięga po słodką przekąskę, to jest to zwykle banan z masłem z orzechów nerkowca. Tę szczególnie poleca przed treningiem. Aby zregenerować siły po ćwiczeniach, Dua Lipa wybiera sałatkę z kurczakiem i świeży sok, zaś kolacja to kolejna porcja warzyw i ryba. Jak widać, jej dieta jest dość prosta - próżno szukać tu wymyślnych, egzotycznych produktów. Oczywiście nieodzownym elementem jest woda.

Choć na co dzień gwiazda stara się utrzymać dietetyczną rutynę, czasem pozwala sobie na niezdrowe przekąski. Ale na odstępstwa od diety pozwala sobie wtedy, gdy ma mniej obowiązków.

- Nie odmawiam sobie przysmaków, powiem więcej, uwielbiam je. Ale zostawiam sobie je na te dni, kiedy jestem mniej zabiegana

- powiedziała w wywiadzie dla "Beauty Crew", tłumacząc, że po zjedzeniu słodyczy robi się ospała.

Prosta jest nie tylko dieta piosenkarki, ale także jej treningi. Dua Lipa ćwiczy jogę, pilates, elementy boksu, jeździ też na rowerze. Ceni sobie też treningi HIIT, bo sekwencja dynamicznych, intensywnych ćwiczeń jak pajacyki, podskoki, pompki czy "deska" to jej zdaniem najlepszy sposób na rozpoczęcie dnia. Zwykle taki trening zajmuje jej 15-20 minut dziennie, dlatego tę formę aktywności piosenkarka poleca wszystkim zabieganym.

