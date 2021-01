Edyta Herbuś w ciepłych krajach

Edyta Herbuś spędza czas na Maderze, gdzie pozuje na tle skał w… samych majtkach!

Zdjęcie Edyta Herbuś często bywa na imprezach branżowych i zawsze zachwyca stylizacjami /MWMedia

Edyta Herbuś dała się poznać szerszej publiczności jak partnerka gwiazd w "Tańcu z gwiazdami". Dzięki udziałowi w tym hicie telewizyjnym zdobyła ogromną popularność, którą cieszy się do dzisiaj.



Reklama

Jej kariera objęła również nowe zajęcia - Herbuś pojawiła się m.in. w "Plebanii", "Kryminalnych", "Na wspólnej", "Klanie", "Samo życie" oraz "Pierwszej miłości", gdzie występuje do dziś. 39-letnia piękność bierze również udział w licznych sesjach zdjęciowych, pokazach mody i zdarza jej się prowadzić programy rozrywkowe.



Obecnie Edyta przebywa na Maderze, prawdopodobnie z ukochanym. Patrząc na hasztagi pod ostatnim zdjęciem na Instagramie - #ukochanybezinstagrama i #romansinternational, tancerka związała się z kimś, kto nie jest Polakiem i unika mediów społecznościowych.



Ale hasztagi to nie to, co najbardziej przyciąga uwagę w ostatniej fotce. To niesamowita figura Herbuś, która pozuje w samych majtkach.



Trzeba przyznać, że wygląda znakomicie, prawda?



Instagram Post

Instagram Post

***

Zobacz także: