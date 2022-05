Edyta Zając ma za sobą trudny czas. W 2016 roku modelka wyszła za mąż za polskiego piłkarza, Jakuba Rzeźniczaka, ale już trzy lata później para rozstała się i wyszło na jaw, że sportowiec ma dziecko z inną kobietą. Latem 2020 roku doszło do rozwodu, a jesienią modelka wzięła udział w programie "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" i wygrała go w parze z Michałem Bartkiewiczem. To nie było dla niej łatwe, bo musiała się wtedy zmierzyć ze sporym zainteresowaniem mediów i pytaniami o jej byłego partnera.

Dziś piękna modelka czuje się już lepiej i zapomniała o trudnych chwilach, a media donoszą o jej nowym związku z aktorem Michałem Mikołajczakiem.

Edyta Zając: Początki kariery

Edyta Zając debiutowała jako modelka w w 2001 roku. Pozowała dla najważniejszych polskich magazynów i pracowała dla najlepszych projektantów takich jak np. Dawid Woliński. W wieku osiemnastu lat trafiła do międzynarodowej agencji Next Management i zaczęła pojawiać się na tygodniach mody w Mediolanie, Londynie czy Nowym Jorku.

Przełomem w jej karierze stał się występ w reklamie perfum marki „Kenzo Flower” i start w konkursie Miss Polonia. Zając zakwalifikowała się do finału, jednak został on odwołany. Wiosną 2017 roku piękna modelka wzięła udział w drugiej edycji programu "Agent - Gwiazdy" i zdobyła mnóstwo fanów, którzy pokochali ją za naturalność i życzliwość w stosunku do innych uczestników programu.

Edyta Zając pokazała zdjęcia z rajskich wakacji. Ale sylwetka!

Edyta Zając przebywa obecnie na rajskich wakacjach i na bieżąco dzieli się z fanami fotkami w skąpych strojach bikini. Kilka dni temu wrzuciła zdjęcia z basenu, na których pozuje, wystawiając twarz do słońca i bawiąc się z psem, a teraz zaprezentowała wielbicielom swoją perfekcyjną sylwetkę.

Na najnowszej fotce, zamieszczonej właśnie na Instagramie polska modelka spaceruje po pięknej plaży ubrana tylko w strój bikini oraz kapelusz, a w rękach trzyma koszulę lub narzutkę chroniącą przed słońcem. Edyta Zając, która może się pochwalić dosłownie nienaganną sylwetką, rozpaliła fanów do czerwoności:

- "Prześlicznie", "Bajka", Wow", "Cudowny kadr", "Piękna jak zawsze" - piszą, zachwycając się piękną Polką. Też jesteście fanami jej urody?

