Małgorzata Rozenek-Majdan niczym "Lady In Red". Celebrytka pojawiła się na gali Wektory 2024, która odbyła się w Warszawie . Podczas wydarzenia nagradzane są osoby i firmy, które w przeciągu ostatnich miesięcy odnosiły sukcesy i nie bały się podejmowania odważnych decyzji. Na gali nie mogło więc zabraknąć przedstawicielek i przedstawicieli świata show-biznesu.

"Serdeczne gratulacje dla wszystkich laureatów! Ich sukcesy to dowód na to, że polski biznes ma ogromny potencjał, a ludzie za nim stojący są motorem zmian" - napisała na Instagramie Małgorzata Rozenek-Majdan.

Rozenek-Majdan pojawiła się na gali w towarzystwie swojego męża, Radosława Majdana. Para zadała szyku w eleganckich stylizacjach, ale to celebrytka skradła całą uwagę. Wszystko dzięki kreacji, jaką założyła na sobotnie wydarzenie.

W końcu czerwień to kolor, który "nigdy nie prosi o uwagę - on ją po prostu bierze". Dlatego też czerwoną sukienkę warto mieć w swojej garderobie, podobnie jak kultową "małą czarną". Czerwień to wręcz idealny kolor na karnawał - dzięki niemu z pewnością zwrócisz na siebie uwagę.