Wkraczając na listę modowych propozycji, szybko zdetronizował czerń i biel - niemal natychmiast wyrastając na prawdziwego lidera zestawienia obowiązujących trendów. Sprawił, że fashionistki i trendsetterki szybko straciły dla niego głowę, a projektanci zgodnie zaprosili na swoje wybiegi. Burgund , bo o nim mowa, to najgorętszy kolor tego sezonu. Nosi go nawet Pierwsza Dama.

"Kolor wina" (lub intensywne bordo, jak nazywają go niektórzy) wkracza na ulice i zdobywa miano must-have tego sezonu. Stawiają na niego - w formie dodatków i detali - Chanel i Balenciaga, a Gucci, Hermès czy Saint Laurent udowadniają, że świetnie sprawdzi się także jako baza do kobiecych stylizacji.

Burgund opanował trendy. Zalet ma bowiem wiele. Jest uniwersalny, przez co idealnie sprawdza się na co dzień. Nie odmawia jednak również elegancji. W tej formie stylizuje go między innymi Agata Kornhauser-Duda . Pierwsza Dama wyciąga z szafy burgundowy garnitur , dopieszczając całość butami w tym samym odcieniu oraz białą bluzką. W efekcie otrzymuje elegancką, ale niezwykle kobiecą i ultramodną stylizację , od której aż trudno oderwać wzrok.

Co więcej, Pierwsza Dama bierze sobie do serca zalecenia stylistów. Burgund nie odmawia bowiem co prawda towarzystwa żadnego typu urody, jednak posiadaczki jasnej, świetlistej cery oraz blond włosów powinny uważać, by nie nosić go zbyt blisko twarzy. Wówczas podkreśli ewentualne sińce pod oczami, dodając lat. Agata Kornhauser-Duda zgrabnie miesza więc burgund z bielą, rozświetlając w ten sposób swoją twarz, ale unikając ewentualnych wpadek. Wyszło idealnie.