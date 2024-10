Ewa Wachowicz jest najlepszym dowodem na to, że kobieco i elegancko wyglądać można bez względu na wiek. Gwiazda wie przy tym doskonale co zrobić, by zachwycić. Systematycznie sięga po ubrania dopasowane do jej figury i urody, nie rozstając się przy tym z garniturami, marynarkami i sukienkami.