Agata Kornhauser-Duda zaskoczyła wyborem. Model skrojony dla dojrzałych pań

Agata Kornhauser-Duda wie doskonale co zrobić, by zachwycić. Nie ucieka się przy tym do modowych eksperymentów. Wręcz przeciwnie – konsekwentnie stawia na minimalizm i klasykę, dowodząc, że nawet najprostsze zestawienie może okazać się stylowe. Tym razem przekonuje, że ulubionych modeli, wraz z nadejściem jesieni, wcale nie trzeba chować do szafy. Wystarczy jedynie mała zmiana koloru.