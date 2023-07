Cichopek gotowa na urlop. Opublikowała zmysłowe zdjęcie

Sandra Kubicka w nowej fryzurze. Pokazała zdjęcie Elsa Hosk to szwedzka modelka i jeden z najpopularniejszych "aniołków" Victoria's Secret, który w świecie mody osiągnął już niemal wszystko. 34-latka regularnie gości na okładkach takich magazynów jak "Vogue", "Elle" czy "Harper's Bazaar", a na Instagramie obserwuje ją już grubo ponad 8,5 miliona fanów.

Choć Elsa dwa lata temu została mamą i w sieci coraz częściej pojawiają się jej rodzinne fotki - z partnerem Tomem i córeczką Tuuli, to wciąż nie brakuje seksownych zdjęć w spektakularnych kreacjach, strojach bikini czy bieliźnie. Świetnie przemyślane, nierzadko odważne stylizacje pozwoliły Elsie zasłużyć sobie na miano ikony stylu. Od wielu lat jest te z uważana za jedną z najpiękniejszych kobiet świata.



Kilka dni temu Elsa podzieliła się z fanami zdjęciem w pięknej, czarnej sukience w stylu pin up, a teraz pochwaliła się kolejną, letnią stylizacją. Fani zasypują ją komplementami.

Elsa Hosk zachwyca w letniej stylizacji. Nogi do nieba

Elsa Hosk wrzuciła na Instagrama kilka zdjęć swoich letnich stylizacji, z których pierwsza zachwyciła fanów. Elsa pozuje w krótkim, białym topie w stylu boho, luźnych, dżinsowych szortach i sandałach, do których dobrała... białe skarpetki. To, co rzuca się w oczy, to oczywiście perfekcyjna figura modelki - szczupła sylwetka i nogi do samego nieba!

Fani natychmiast zasypali Elsę komplementami, zachwycając się zdjęciem:

- "W stylu Hailey Bieber od boba do szortów. Piękna", "Uroczo", "Jak lalka", "Nieziemska", "Jesteś najlepsza" - piszą.

Też podoba wam się ta stylizacja?

