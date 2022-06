Elżbieta Zapendowska to jedna z najpopularniejszych trenerek śpiewu w Polsce. Zyskała rozpoznawalność dzięki muzycznym programom Polsatu, takim jak "Idol", "Jak oni śpiewają?" i "Must Be the Music", w których występowała w roli jurora i krytyka. Zapendowska słynie z poczucia humoru i dystansu. Ekspertka dała się poznać, jako osoba bezpośrednia, profesjonalna i bardzo wymagająca.

Elżbieta Zapendowska mówi o emeryturze. Podała konkretną kwotę

Wiele polskich gwiazd zawdzięcza swój sukces Elżbiecie Zapendowskiej. Specjalistka od emisji głosu udzielała lekcji wokalistom takim jak m.in. Michał Bajor, Edyta Górniak, Łukasz Zagrobelny czy Doda. Lata pracy oraz udział w wielu popularnych programach rozrywkowych nie zagwarantował jej jednak stabilnej sytuacji finansowej. Ekspertka ma obecnie 75 lat. Biorąc pod uwagę wiek emerytalny w Polsce, dawno już powinna odpoczywać od aktywności zawodowej. W rozmowie z dziennikarzem Poltka zdradziła jednak, że wciąż musi dorabiać. Wypowiedziała się także na temat wysokości swojej emerytury.

Myślę, że jak każdego dotknęła mnie inflacja. Ja mam bardzo wysoką emeryturę. 1300 zł. Rzeczywiście nie wiem, co robić z kasą żartowała Elżbieta Zapendowska.

Zdjęcie Jury "Idola" w komplecie: od lewej Wojtek Łuszczykiewicz, Elżbieta Zapendowska, Janusz Panasewicz i Ewa Farna / AKPA

Ile zarabia Zapendowska? Musi dorabiać do emerytury

Nauczycielka śpiewu zaznaczyła, że wciąż bierze udział w różnych projektach. Zapendowska została zapytana także o to, ile kosztują konsultacje i warsztaty, które prowadzi. "Lekcje u mnie w ogóle nie kosztują, ponieważ ja nie udzielam lekcji. Natomiast mam takie dwie grupy ludzi, z którymi pracuję na co dzień. Uczestniczę w warsztatach, które mają swoje stawki. Uczestniczę w różnych konkursach" - odpowiedziała.

Zarabiam poza emeryturą, bo inaczej już by mnie nie było dodała Zapendowska.

Ekspertka zwróciła uwagę także na to, że stawki, które za lekcje śpiewu oferują instytucje kultury, bywają nieadekwatne do doświadczenia ekspertów. "Może to zaskoczy wszystkich, ale w Domu Kultury dostaję 100 złotych za godzinę" - podsumowała.

Zdjęcie „Myślę, że jak każdego dotknęła mnie inflacja" - Elżbieta Zapendowska / Tomasz Urbanek/East News / East News

