Emily Ratajkowski rozważa związek z kobietą

O życiu singielki Emily Ratajkowski opowiedziała co nieco w ostatnim odcinku swojego podcastu "High Low". - Siedziałam przy kieliszku wina, gdy pomyślałam: "Chrzanić to!" i ściągnęłam aplikację randkową. Czułam, że jadę po bandzie, wiele osób mówiło, żebym tego nie robiła - przyznała. Modelka nie podała, o jaką konkretnie aplikację chodzi.

- Widzę, że na tej aplikacji jest dużo białych. Jest bardzo konkretny typ mężczyzn i kobiet, więc nie sądzę, że spotkam tu dziewczynę, w której się zakocham - stwierdziła. Kilka tygodni wcześniej zasugerowała na TikToku, że jest biseksualna, powiedziała bowiem, że - nie wierzy w to, że ludzie są po prostu heteroseksualni. Na aplikacji dostała już kilka wiadomości od kobiet, co uważa za "ekscytujące".

Zdjęcie Emily Ratajkowski założyła profil na aplikacji randkowej / Robert O'Neil / SplashNews.com/East News / East News

Emily Ratajkowski zrobiła listę. Z takimi mężczyznami mogłaby się spotkać

Ratajkowski podzieliła się też jeszcze jedną obserwacją dotyczącą użytkowników aplikacji. - Dlaczego tak wielu białych mężczyzn ma zdjęcia, na których biegają? Co im się wydaje, że w ten sposób komunikują? - powiedziała. 31-latka jest otwarta na to, by związać się z kimś spoza show-biznesu. - Chciałabym normalnego gościa. Chirurga, prawnika, naukowca... - wymieniła tych, którzy mieliby u niej szansę.

