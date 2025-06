Według architektów i dekoratorów wnętrz, w 2025 roku docenimy na nowo tradycyjne rzemiosło i rękodzieło . Rzeczywiście, w ostatnich latach obserwowaliśmy powrót mody na przedmioty z duszą, wykonane ręcznie, bardzo oryginalne, a przy tym autentyczne. W świecie zdominowanym przez produkcję masową takie przedmioty jawią się coraz częściej jako symbol luksusu. Nic dziwnego, skoro kosztują zazwyczaj znacznie więcej niż dodatki i dekoracje z popularnych sieciówek. Są one jednak warte swojej ceny - cechuje je zazwyczaj wysoka, ponadczasowa jakość, solidność wykonania i charakter.

Tradycyjne rzemiosło oraz rękodzieło posłuży nam przez długie lata, a nawet dekady - takie przedmioty mogą być przekazywane kolejnym pokoleniom i stanowić piękną pamiątkę. Wprowadzają one do wnętrza unikalny charakter i styl, opowiadają historie i trudno je zastąpić kopiowanym wielokrotnie wzorem z sieciówki.

Hitem 2025 roku są oryginalne, drewniane meble tworzone przez stolarzy, ręcznie tkane dywany i narzuty, piękna ceramika, wazony, obrazy i plakaty polskich twórców. Takie zakupy możemy też potraktować jako inwestycję - niektóre z nich mogą być za jakiś czas sporo warte i zainspirować nas do kolekcjonowania sztuki użytkowej.

Urządzając i dekorując modne wnętrza 2025 roku powinniśmy inspirować się naturą i otaczającym nas środowiskiem. Hitem są kolory ziemi, czyli różne odcienie brązu, beżu, zieleni, szarości, a także niektóre żółcie i błękity oraz naturalne materiały jak drewno, kamień, bawełna, len, wełna i jedwab. W modnych wnętrzach tego roku rządzi także wspomniana już ceramika, trzcina, bambus, wiklina oraz rattan. Widać tu nawiązania do stylu boho, który wciąż święci triumfy i według projektantów, będzie jeszcze w czołówce przez wiele lat.

Wnętrza czerpiące z natury wypełnione są oczywiście zielenią roślin oraz motywami botanicznymi np. oryginalnymi tapetami czy obrazami i plakatami kwiatów, drzew oraz ziół. To jednak nie wszystko! Osoby urządzające wnętrza inspirowane naturą powinny postawić także na ekologiczne rozwiązania, energooszczędne źródła światła, a także meble i dodatki vintage, wiklinowe kosze, makramy, kolorowe narzuty, kamienne donice, roślinne i zwierzęce wzory oraz oczywiście mnóstwo roślin.

Wnętrza 2025 roku mają przynosić ukojenie i spokój, sprzyjać relaksowi i symbolizować organiczne piękno . Dekoratorzy i eksperci feng shui przekonują, że jest to możliwe tylko w "miękkich" przestrzeniach, w których królują meble i dodatki o zaokrąglonych, organicznych formach. Feng shui przestrzega przed ostrymi kątami, które nie tylko wysyłają w naszą stronę "zatrute strzały", ale nie pozwalają odpocząć i wzmagają w nas poczucie niepokoju, a nawet stresu i strachu.

Po wielu latach zdominowanych przez styl skandynawski, do głosu doszedł japandi, łączący go z japońską prostotą oraz równowagą pomiędzy ascetyzmem i przytulnością. Japandi to z jednej strony oszczędne, proste, minimalistyczne formy, z drugiej bogata dekoracja. Nowoczesność i vintage, funkcjonalność i piękno.