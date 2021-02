Esmeralda Godlewska to jedna z polskich celebrytek, które potrafią zaskakiwać swoich fanów. Nie da się ukryć, że w swoim życiu miała ona poważne problemy i zniknęła z medialnego świata na pewien czas. Teraz do niego wraca... wyraźnie odmieniona.

Reklama

Zdjęcie odmieniona Esmeralda Godlewska udzieliła wywiadu RealNews.pl /Screenshot z YouTube.com /YouTube

Esmeralda Godlewska to jedna z sióstr, które zdobyły popularność w polskim internecie śpiewając świąteczną piosenkę w 2017 roku.

Reklama

Ich nagranie obiegło całą Polskę, rozbawiając niektórych do łez.



Jednak szybko okazało się, że panie o specyficznym wyglądzie, nie mają życia usłanego płatkami róż, a sama Esmeralda boryka się z problemami rodzinnymi.



W 2019 roku przeżyła wypadek samochodowy, gdzie okazało się, że prowadziła pojazd pod wpływem alkoholu. Od tego momentu pojawiała się w mediach i znikała.



Teraz ponownie jest o niej głośno, gdyż celebrytka weźmie udział w walce Punch Down, w której zmierzy się z inną gwiazdką - Eweloną znaną z "Warsaw Shore".



Przy okazji przygotowań do walki, Godlewska udzieliła wywiadu, w którym widzowie zobaczyli odmienioną Esmeraldę. Nie da się ukryć, że przybyło jej kilka, jak nie kilkanaście kilogramów, a twarz bardzo się zmieniła.



Patrząc na nią, trudno rozpoznać w niej dawną celebrytkę. Nie jest ona jednak zbyt skora do rozmów o tym, co dzieje się w jej życiu obecnie i skąd tak radykalna zmiana w wyglądzie.





Zdjęcie Patrząc na Godlewską podczas wywiadu dla RealNews trudno było ją poznać! / Screenshot z YouTube.com / YouTube

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Małgorzata Rozenek stęskniła się za polską "pluchą" Newseria Lifestyle

***

Nie czekaj do ostatniej chwili, pobierz za darmo program PIT 2020 lub rozlicz się online już teraz!