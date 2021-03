Esmeralda Godlewska powróciła do pokazywania się w mediach i zrobiła to w swoim stylu - biorąc udział w kolejnym pojedynku gwiazd Punch Down. Widzów najbardziej zadziwił wygląd celebrytki, która znacząco przytyła. Sama teraz postanowiła skomentować słowa krytyki.

Zdjęcie Esmeralda Godlewska bardzo zmieniła się przez ostatnie miesiące /Paweł Dąbrowski /East News

Esmeralda Godlewska znana ze swoich występów wokalnych wraz z siostrą, przechodziła przez różne etapy swojej kariery.

Ostatnio zniknęła na dłużej po swoich problemach życiowych związanych z uzależnieniami od używek.



Gdy po miesiącach ciszy, pojawiła się, mówiąc, że wystąpi w pojedynku gwiazd - Punch Down - w sieci zawrzało.



Chodziło głównie o to, jak zmienił się wygląd Esmeraldy, która obecnie jest wprost nie do poznania!



Gwiazdka sporo przytyła, a dodatkowo bardzo zmieniły się jej rysy twarzy.



Widząc nieprzychylne komentarze w mediach na swój temat, postanowiła zabrać głos. Niespodziewanie porównała swoją sytuację do... Kim Kardashian!



"Na Kim, gdy przytyła, była straszna nagonka, sama przyznała, że przestała wychodzić z domu, zaczęła mieć stany depresyjne, lęki. Nie jestem nią, ale rozumiem, co czuła. Jak widać, gdy się chce, zrzucenie zebranych kilogramów jest możliwe. A ludzie niszczący drugiego człowieka za jego wagę to obrzydliwe stwory" - napisała na swoim InstaStories.



Zgadzacie się z nią?

Zdjęcie Esmeralda Godlewska podczas konferencji Punch Down / screen / YouTube

