Eva Mendes podczas zabiegu

Eva Mendes, jedna z piękniejszych aktorek latynoskiego pochodzenia, znalazła bardzo wyjątkowy sposób na wypromowanie działalności swojej znajomej.

Zdjęcie Eva Mendes solidaryzuje się z innymi kobietami latynoskiego pochodzenia. /East News

Na swój profil na Instagramie, który obserwuje prawie 2,5 miliona obserwujących, wrzuciła zdjęcie podczas zabiegu upiększającego z użyciem nici.



Zdjęcie jest dość drastyczne, choć sama Eva zdaje się tego nie zauważać, dodając do niego opis pełen zachwytu nad miejscem, w którym zabieg jest przeprowadzany.

Zaskakujące, że większość znanych kobiet ukrywa fakt poprawiania urody w gabinetach kosmetycznych i na salach operacyjnych, a piękna Kubanka bez najmniejszego skrępowania pokazuje się w takiej sytuacji, tylko po to, by wyrazić radość, że kolejnej latynoskiej kobiecie udało się spełnić marzenie. To się nazywa prawdziwa kobieca solidarność!



Też tak myślicie?

