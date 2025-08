Wiele osób uważa, że jakikolwiek nawóz jest lepszy od braku nawożenia. Niestety nie zawsze tak jest. W sierpniu powinniśmy zacząć stosować nawozy bogate w fosfor i potas, a ograniczać preparaty na bazie azotu , które pobudzają do wzrostu. Dzięki temu wzmocnimy rośliny przed zimą. Z tych względów ostrożnie należy używać nawozów organicznych, takich jak obornik, bo trudno określić w nich ilość związków azotowych.

Najczęstszym błędem jest też nieprawidłowa ilość użytego nawozu - sypiąc granulat "na oko" - możemy doprowadzić do porażenia, a nawet "spalenia" rośliny. Zawsze więc należy dokładnie stosować się do zaleceń producenta specyfiku.

Na niedobór składników odżywczych są szczególnie narażone rośliny wsadzone w jałową glebę, a także w donice. Kiedy bujnie kwitną w środku lata, zwyczajnie o nich zapominamy. W ten sposób jednak roślina może zacząć chorować. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie nawozów, które stopniowo uwalniają się do gleby .

W sierpniu najczęstszym błędem jest nieodpowiednie podlewanie, zwłaszcza w czasie upałów. Chcąc wzmocnić roślinę w trakcie wysokich temperatur, podlewamy je nawet w środku dnia - tymczasem temperatura wody, którą stosujemy, jest znacznie niższa niż temperatura liści, co może doprowadzić roślinę do szoku termicznego. Moczenie liści na słońcu przyczynia się z kolei do ich poparzenia i brązowienia. W pełni lata rośliny należy podlewać wcześnie rano lub pod wieczór, najlepiej tuż przed zachodem słońca.