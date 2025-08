Skóra na piętach różni się od tej na innych częściach ciała. Jest grubsza, posiada mniej gruczołów łojowych i szybciej się rogowacieje. W przypadku niewłaściwej pielęgnacji, braku odpowiedniego nawilżenia i nieusuwania martwego naskórka, staje się podatna na pękanie. Zimą dodatkowym czynnikiem pogarszającym jej kondycję jest suche powietrze i noszenie ciężkiego obuwia, które powoduje większy nacisk na pięty. Latem z kolei częste przebywanie na bosaka oraz wysokie temperatury również przyczyniają się do odwodnienia skóry.

Twarda, pękająca skóra na piętach? Zrób tę miksturę i zobacz, co się stanie rano

Lanolina , znana także jako tłuszcz wełniany, jest jednym z najbardziej skutecznych składników w regeneracji suchej, popękanej skóry . Pozyskiwana z owczej wełny, charakteryzuje się zdolnością do zatrzymywania wilgoci i tworzenia na skórze delikatnej warstwy ochronnej.

Podgrzej niewielką ilość czystej lanoliny (do rozpuszczenia).

Miód od wieków uważany jest za jeden z najcenniejszych naturalnych środków pielęgnacyjnych. Jego właściwości: antybakteryjne, przeciwzapalne i silnie nawilżające sprawiają, że doskonale nadaje się do stosowania na spękane pięty .

Do przygotowania domowej maści miodowej można wykorzystać gęsty, naturalny miód - najlepiej lipowy lub spadziowy. Połączenie go z odrobiną wosku pszczelego i masła shea daje maść o jedwabistej konsystencji i intensywnym działaniu regenerującym.

Składniki delikatnie podgrzej, aż się połączą, i odstaw do ostygnięcia. Stosuj na oczyszczoną skórę stóp - najlepiej wieczorem, po kąpieli.

Miód nie tylko łagodzi istniejące pęknięcia, ale również poprawia ogólną elastyczność skóry, nadając jej gładkość i blask. Co więcej, miód nie uczula i jest dobrze tolerowany nawet przez bardzo wrażliwą skórę.

Oliwa to jeden z najstarszych i najbardziej uniwersalnych składników stosowanych w kosmetyce naturalnej. Bogata w witaminę E, kwasy tłuszczowe i przeciwutleniacze, stanowi idealną bazę dla domowych maści przeznaczonych do pielęgnacji suchych pięt.

Oliwa może być stosowana samodzielnie lub jako baza do domowych maści. Świetnie łączy się z:

Owiń stopy folią spożywczą, by stworzyć efekt kompresu.

Jak przygotować skórę do aplikacji maści?

Skuteczność domowych maści zależy również od przygotowania skóry do ich aplikacji. Kluczowym etapem jest regularne złuszczanie martwego naskórka. Można to robić za pomocą tarki, pumeksu lub peelingu cukrowego z dodatkiem oleju. Zabieg warto wykonywać raz lub dwa razy w tygodniu, nie częściej, by nie podrażnić skóry.