Ewa Bem to jedna z największych artystek polskiej sceny muzycznej. Jest znana m.in. z takich hitów jak: "Moje serce to jest muzyk" czy "Miłość to jest wielki skarb (Daj mi znak)" i to właśnie z tymi utworami 70-letnia wokalistka niespodziewanie zdecydowała się wystąpić podczas trzeciego dnia "Top of the Top Sopot Festival 2021".

Ewa Bem cztery lata temu zdecydowała się wycofać z życia w show-biznesie, ponieważ w 2017 roku po walce z nowotworem zmarła jej córka Pamela Bem-Niedziałek. Dziennikarka TVN-u miała jedynie 39 lat, a jej śmierć była wielkim ciosem dla rodziny.

Ewa Bem na Top of the Top Sopot Festival

Ewa Bem przez kilka lat żyła w cieniu, jednak niedawno podjęła decyzję o powrocie na scenę i przyjęła zaproszenie do Opery Leśnej, ponieważ, jak zdradziła w dziendobrytvn.pl, czuła, że jej córka Pamela na pewno chciałabym, aby znów zaśpiewała. Gwiazda najpierw pojawiła się w Gdyni na wydarzeniu o nazwie "Lady Jazz", a później przyjęła też zaproszenie do Sopotu.



Dla gwiazdy powrót na scenę był niezwykle emocjonującym wydarzeniem, co zresztą przyznała, będąc na scenie. Nie kryła tego, że nie jest jej łatwo z powodu tego, co wydarzyło się w jej życiu, ale koncert sprawił jej radość.

To są ogromne emocje, bardzo, bardzo miłe, bardzo radosne i pełne życia. Tego życia wokół bardzo mi brakuje. Wszyscy jesteśmy jakoś tak pozbawieni życia, energii (...) Ja dzisiaj żyję pełnią. Ewa Bem

Obiecałam sobie... Jestem niezmiernie wzruszona, prawie szczęśliwa. Moje lekko poharatane serce jednak chciało do was przyjechać. Ewa Bem

Stylizacja Ewy Bem na "Top of the Top Sopot Festival"

Zdjęcie Ewa Bem postawiła na skromną, ale elegancką stylizację / Tricolors / East News

Ewa Bem na "Top of the Top" postawiła na elegancję, ale widać było, że nie chciała za bardzo wyróżniać się swoim strojem.

Wyglądała zachowawczo, ale z klasą. Wystąpiła w zielono-czarnej tunice i ciemnych spodniach.

Dobrała do nich długą biżuterię na szyję i buty na płaskiej podeszwie.

