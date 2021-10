Ewa Chodakowska buduje osiedle w Sanoku. Fani już pytają o szczegóły

Trzeba przyznać, że Ewa Chodakowska imponująco wykorzystuje swoje, trwające już wiele lat "pięć minut sławy". Trenerka wszystkich Polek sprzedaje fit batony, plany dietetyczne, kosmetyki i warsztaty, ale jej najnowsza inwestycja jest dowodem na to, że wciąż jest jej mało.

- Wiele razy jestem pytana w co inwestuje.. To żadna tajemnica. Zawsze inwestujemy z moim mężem W ROZWÓJ naszych FIRM oraz w nieruchomości.. w Grecji .. w Warszawie .. i jasna sprawa W MOIM RODZINNYM MIEŚCIE w Sanoku.

Jako dumna Sanoczanka mega jaram się tym projektem.. Trzymajcie kciuki bo to dopiero początek #osiedlechoda - napisała Chodakowska na Instagramie, uchylając przed fanami rąbka tajemnicy.

Reklama

Ewa zaskoczyła fanów, bo śledząc jej częste wypady do Grecji, można było odnieść wrażenie, że to właśnie tam chce inwestować swoje pieniądze. Tym razem jednak postawiła na rodzinne miasto.





Ewa Chodakowska buduje osiedle w Sanoku. Pokazała zdjęcia!

Ewa Chodakowska nie tylko pochwaliła się najnowszą inwestycją, ale pokazała fanom również kilka zdjęć. Na zamieszczonych na Instagramie fotkach widać uśmiechniętą trenerkę, pozującą przed osiedlem bliźniaków. Przedsiębiorcza propagatorka zdrowego stylu życia postanowiła podzielić się także z fanami filmikiem z placu budowy. Widać na nim, że praca wre i choć to dopiero początek inwestycji, to znając Ewę już niedługo pierwsi wybrańcy będą mogli zamieszkać na "osiedluchoda".

Instagram Post

Chętnych z pewnością nie zabraknie, bo fani Chodakowskiej już zasypali ją pytaniami o metraż oraz cenę, a nawet doradzali, by w bliskim sąsiedztwie znalazł się sklepik ze zdrową żywnością od przedsiębiorczej trenerki. Co myślicie o najnowszej inwestycji gwiazdy? Robi wrażenie?

Instagram Post

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Love Island #NEWS", odc. 5 POLSAT GO

***

Zobacz również:



Anna Lewandowska świętuje Oktoberfest i zachwyca stylizacją!

Ewa Chodakowska krótko o powiększaniu biustu. "Chciałam i już!"