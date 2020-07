Ewa Farna: "Wiara w Boga nie przeszkadza mi wspierać miłości i równości"

Popularna w Polsce i Czechach wokalistka była gościem Magdy Mołek w jej programie "W moim stylu", który prezenterka prowadzi na portalu YouTube. Panie rozmawiały m.in. o nastrojach społecznych przed zbliżającą się drugą turą wyborów prezydenckich.

Podczas rozmowy Ewa Farna powiedziała, że ludzie, którzy dyskryminują innych za płeć, kolor skóry czy orientację seksualną bawią się w Boga.

- Wierzę w dobro ludzi i myślę, że każdy głosuje na to, co uważa, że jest dla niego dobre. Warto skupić się na tym, skąd czerpiemy informacje. Ważne jest, żeby krytycznie myśleć i odróżnić to, czy ktoś jest populistą - stwierdziła Ewa Farna pytana o to, czy kieruje się podczas decyzji o tym, na jakiego kandydata oddać głos. Wokalistka podkreśliła, że w jej życiu bardzo duże znaczenie ma wiara w Boga.



- Jestem osobą wierzącą, ale to nie przeszkadza mi, żeby wspierać miłość, równość, to są dla mnie totalnie podstawowe rzeczy - dodała.

Farna przyznała też, że nie osądza ludzi za to, kogo kochają i jacy się urodzili.



- Ideologia jest sprawą wyboru, tego, że coś nam się podoba i w tę stronę pójdziemy, bo tak postanowiliśmy. Ale są rzeczy, których nie wybieramy. Nie powinniśmy dyskryminować kogoś na podstawie tego, czego sam sobie nie wybrał. To jest: kolor skóry, płeć i to, kogo lubimy - zaznaczyła wokalistka. Dodała też, z czego w jej przypadku wynika taka postawa. - To u mnie wywodzi się z wiary, że ja nie gram Boga i nie chcę sądzić, kto jest dobry, a kto jest zły - powiedziała.

