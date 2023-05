Ewa Minge o przewozach konnych do Morskiego Oka

Życie i styl Tak szaleli turyści w Zakopanem. Na kolanach siedziało dziecko. „Szczyt głupoty” O przewozach konnych do Morskiego Oka dyskutuje się od lat. W sieci można znaleźć mnóstwo zdjęć koni, którym zabrakło sił w drodze nad jezioro położone w Tatrach. Nie brakuje osób, którym zdecydowanie nie podoba się wożenie turystów bryczkami, podczas gdy trasa nie jest trudna do pokonania pieszo.

Głos w tej sprawie postanowiła zabrać Ewa Minge. Na jej instagramowym profilu pojawiło się dramatyczne zdjęcie, na którym widać padniętego z wyczerpania konia. "Zdarzają się kolejne wypadki na trasie do Morskiego Oka. Słynne zjazdy z góry i po górę, kiedy biedne konie pracujące cały dzień bez względu na temperaturę wożą ludzi. Zdawałoby się, że człowiek to istota myśląca z zasobem inteligencji emocjonalnej, która pozwala na rozpoznanie uczuć, odczuć innego człowieka, ale także zwierzęcia" - napisała projektantka na Instagramie.

Ewa Minge o turystach z Zakopanego

Ewa Minge wprost powiedziała, co myśli o konnych przewozach i osobach, które z nich korzystają. "Turystom, którzy wsiadają do wozów zaprzęgniętych w konie, proponuje zamienić się miejscami ze zwierzęciem. Właścicielom koni podobnie".

Projektanta nie przebierała w słowach i dosadnie podkreśliła, że konie w drodze nad Morskie Oko cierpią z wycieńczenia. "Tyle lat walki o zakaz tego typu atrakcji turystycznej, a konie nadal są zmuszane do morderczej pracy, wożąc barany. Trudno nazwać bowiem człowiekiem kogoś, kto nie ma za grosz wyobraźni i empatii . Jak chcecie pomóc mniej sprawnym ludziom dostać się do celu, proponuje lektyki, będzie sprawiedliwie. Ile lat jeszcze będzie grany ten proceder?" - podsumowuje Ewa Minge.

Post spotkał się z ogromnym zainteresowaniem internautów. W tej kwestii wypowiedziała się Agnieszka Włodarczyk. Pod wpisem Ewy Minge napisała: "To jest walka od wielu lat, żadne afery, prośby, tłumaczenie ludziom, żeby nie wsiadali, nic nie daje". Komentarz zamieściła także Dorota Gardias. "No nie... ludzie... ile jeszcze!? Kiedy to się skończy...???" - napisała pogodynka.

