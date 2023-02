Ewa Wachowicz w akcji. Tak radzi sobie z atakiem zimy

Ewa Wachowicz to polska dziennikarka i prezenterka telewizyjna, znana głównie z prowadzenia popularnego programu kulinarnego stacji Polsat "Ewa gotuje". Odcinki, w których zdradza przepisy na wykonanie przeróżnych potraw są nagrywane w jej prywatnym domu, umiejscowionym w malowniczych Beskidach - a konkretnie w Zawoi.

O tym, dlaczego ta właśnie miejscowość podbiła jej serce opowiedziała kiedyś w rozmowie dla portalu Onet.pl.

Kiedy byłam u nich pierwszy raz, nic nie widziałam, bo całą okolicę spowiła mgła. Za drugim razem zobaczyłam już jednak całe piękno tych terenów. Udało mi się też znaleźć cudowną działkę na wysokości prawie 800 metrów nad poziomem morza z niesamowitym widokiem na Babią Górę. I od razu zakochałam się w tym niezwykłym miejscu. wyznała dziennikarka

Wachowicz walczy z atakiem zimy. "Lodołamacz Ewa na szlaku"

Mimo iż tamtejsze krajobrazy zapierają dech w piersiach, trzeba się również liczyć z tym, że miesiące zimowe bywają niekiedy bardzo wymagające, a warunki srogie. Niedawno do Polski powrócił śnieg, a przed mieszkańcami Beskidów i innych górskich rejonów stanęło nie lada wyzwanie. Odśnieżanie tak ogromnych ilości białego puchu nie należy bowiem do najprzyjemniejszych czynności. Również Ewa Wachowicz przekonała się o tym na własnej skórze. W Beskidach bowiem temperatura w ciągu dnia spada do -12 stopni, śniegu jest cała masa, a zasypane drogi utrudniają komunikację.

Powodów do narzekań nie brakuje również właścicielom większych posesji, do których należy polska prezenterka. O tym, jak radzi sobie z atakiem zimy podzieliła się na swoim Instagramie, gdzie obserwuje ją 190 tys. fanów. Wachowicz postanowiła uwiecznić na nagraniach jak próbuje przedrzeć się przez śnieg oraz swoje zmagania z białym puchem w towarzystwie łopaty do odśnieżania.

Ewa Wachowicz docenia uroki zimy. Odśnieżanie jej niestraszne

Mimo iż wiele trudu musiało sprawić jej utorowanie ścieżek, dziennikarka robiła to z uśmiechem na twarzy - jak widać docenia też uroki zimy i korzysta z niej w pełni. Filmiki, które ostatnio opublikowała cieszą się ogromną popularnością. Internauci są pełni podziwu - żartują, że Wachowicz radzi sobie ze śniegiem lepiej niż miejskie pługi. Spora część zazdrości jej też wspaniałej zimowej aury.

Fanom najbardziej jednak spodobał się lektor na nagraniach, który w żartobliwy sposób komentuje poczynania polskiej prezenterki. Trzeba przyznać, że Ewa Wachowicz ma ciekawe poczucie humoru!