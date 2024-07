W Nowym Sączu trwa Festiwal Piękna. Jednym z najważniejszych wydarzeń, które znalazło się w programie imprezy, jest finał konkursu Miss Polski 2024. Wczoraj jury spośród 32 kandydatek, reprezentujących wszystkie regiony Polski, dokonało wyboru zwyciężczyni. Korona i szarfa powędrowały do Kasandry Zawal z Wielkopolski.

Jak można sądzić z wpisów, publikowanych w mediach społecznościowych, Ewa Wachowicz do sobotniej gali przygotowywała się bardzo starannie. Cztery dni temu na Instagramie opublikowała trzy zdjęcia w trzech różnych sukniach wieczorowych: zielonej, różowej i żółtej, które opatrzyła podpisem "Przymiarki ... przygotowania do festiwalu piękna w Nowym Sączu. Koniecznie dajcie znać, która kreacja najbardziej Wam się podoba"?

"Jak dla mnie... zieleń. Ale pięknemu to we wszystkim pięknie"

"Pani Ewo - we wszystkich kolorach prezentuje się Pani zjawiskowo , ale zielony kolor - jest dla Pani strzałem w samo sedno"

- to tylko komentarzy, jakie można przeczytać pod postem.

"Muszę przyznać, bo brałem udział w ankiecie, że dokonałem :-) słusznego wyboru - w zieleni wyglądała Pani przepięknie. Myślę, że gdyby Pani teraz znowu startowała w konkursie piękności, to znów by go Pani wygrała" - napisał pod zdjęciem z gali jedne z instagramerów.