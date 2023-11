Ewelina Lisowska rozpaliła internautów do czerwoności. Zatańczyła w skąpym bikini

Ewelina Lisowska w Dubaju. Nie poleciała tam na wakacje

Już pod koniec października jedna ze znanych, lubianych i cenionych polskich piosenkarek - Ewelina Lisowska, na swoim profilu w mediach społecznościowych pochwaliła się, że wyjechała do Dubaju. Pobyt w wyjątkowym miejscu relacjonowała na InstaStories, ale również zamieszczała posty. Już na samym początku zaznaczyła, że nie pojechała tam na wakacje, a mimo to jest ogromnie podekscytowana. Nie zdradziła jednak jeszcze szczegółów swojego "projektu", jednak obiecała, że wkrótce wyjawi jaki był cel jej podróży. Mimo napiętego grafiku piosenkarka znalazła oczywiście chwilę na to, aby zrelaksować się w promieniach słońca. W sieci nie zabrakło zdjęć w bikini wykonanych na plaży oraz w basenie, które jak zawsze oczarowały fanów.

Ewelina Lisowska w skąpym bikini eksponuje wdzięki. Fani są zachwyceni jej figurą

Ewelina Lisowska po owocnym pobycie w Dubaju postanowiła zamieścić na swoim Instagramie filmik podsumowujący jej ekscytującą wyprawę do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zebrała kilka najciekawszych momentów i zmontowała z nich krótki filmik. Widzimy na nim, jak Lisowska tańczy na plaży w bikini, pluska się w basenie, pokazuje wnętrza luksusowego hotelu, a także zwiedza ogromne i zachwycające miasto. Na fanach post ten zrobił ogromne wrażenie. Zazdroszczą piosenkarce takich możliwości i jak zawsze - komplementują jej seksowną sylwetkę, porównując piosenkarkę do "bogini". Dla przypomnienia - Lisowska przytyła w ciągu ostatnich lat kilka kilogramów, co spotkało się wieloma pozytywnymi opiniami. Internauci uważają, że teraz wygląda dużo atrakcyjniej.

Wielu fanów w komentarzach pytało również o wrażenia z wyjazdu i swoje plany dotyczące tej właśnie destynacji.

- Cudowne miejsce, cudowna podróżniczka! Cudowne widoki!

- Super! To jest nasz nowy cel na 2024 rok

- Zazdroszczę! I zdecydowanie planuję zobaczyć Dubaj! - pisali internauci w komentarzach.