Ewelina Lisowska opublikowała zdjęcie z wakacji. Fanów zachwyciła jej sylwetka w bikini

Ewelina Lisowska to polska piosenkarka, autorka tekstów i kompozytorka, która karierę muzyczną rozwija już od 2007 roku. Największą popularność i sławę zdobyła kilka lat później za sprawą udziału w talent show X-Factor. Od tamtego czasu nagrywa single, albumy i koncertuje. Lisowska ma rzeszę fanów - można to zauważyć chociażby spoglądając na jej profil w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje artystkę już 285 tys. internautów, których stale przybywa.

Niziutka brunetka podbiła serca Polaków nie tylko śpiewem, ale również charyzmą i wdziękiem osobistym. 32-letnia gwiazda w przeszłości intensywnie ćwiczyła na siłowni i stosowała dietę, a jej wysportowaną sylwetkę można było podziwiać niejednokrotnie na Instagramie. W wywiadach przyznała się do tego, że kiedyś podążała za panującą modą na bycie "super fit" i pieczołowicie dążyła do tego, by wyglądać jak najszczuplej. Zdradziła, że kosztowało ją to sporo nerwów, wyrzeczeń i strachu przed powrotem kilogramów. Po jakimś czasie jednak odpuściła, a jak sama stwierdziła zrobiła to dla spokoju wewnętrznego i "lżejszej głowy". Mimo, że dziś jest jej nieco więcej, zdaniem fanów to właśnie teraz jest w szczytowej formie. Jej sylwetka zrobiła się bardziej kobieca i atrakcyjniejsza. Ewelina Lisowska nierzadko prezentuje ją w sieci.

Ewelina Lisowska na wakacjach w San Remo. Gwiazda wskoczył a bikini i zachwyciła fanów

Ostatnio piosenkarka wyjechała na wakacje do Włoch. Z Sam Remo opublikowała już kilka zdjęć - wiemy m.in., że odwiedziła Teatr Ariston, gdzie rokrocznie odbywa się Festiwal Piosenki Włoskiej.

Zamieściła również fotkę, na której widzimy jak w promieniach słońca relaksuje się na leżaku popijając drinka. Ma na sobie czarno-białe bikini i okulary przeciwsłoneczne.

Całe życie w stronę słońca…Niezmiennie trzymam się dobrej energii i tego każdemu życzę napisała pod zdjęciem Lisowska

Gwiazda prezentując swoją zadbaną sylwetkę wywołała poraz kolejny lawinę komentarzy pod postem. Fani nie szczędzą jej komplementów - uważają, że wygląda doskonale.

- Koisz uszy i oczy.

- Wyglądasz pięknie!

- Ewelina to najpiękniejsza i najzgrabniejsza dziewczyna w polskim showbiz z najładniejszym ciałem od stóp do głów.

- Bogini słońca! - pisali fani w komentarzach