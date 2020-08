Fanka Małgorzaty Rozenek-Majdan martwi się o jej twarz

Małgorzata Rozenek, która dwa miesiące temu po raz trzeci została mamą, wróciła już do pracy. Na Instagramie pochwaliła się zdjęciami z planu nowego projektu. Fani zwrócili jednak uwagę na szczegół, który nie dotyczy pracy.

Zdjęcie Całe życie Małgorzaty Rozenek-Majdan kręci się teraz wokół synka /Artur Zawadzki /Reporter

Małgorzata Rozenek-Majdan nie zdradziła, nad czym pracuje, ujawniła tylko , że to wspólny projekt z jej mężem, Radosławem Majdanem. W czwartek pochwaliła się też na Instagramie zdjęciami z planu.

Reklama

- Ty jesteś zmęczona?! Czym?! Pomalują cię, uczeszą, powiesz parę słów i już. Czym tu się męczyć?!. Żeby to było takie proste. Ale jak już mnie pomalują, to najlepsi, a jak uczeszą, to najzdolniejsi. I jakoś człowiek pcha tę taczkę żywota. Najważniejsze, że z uśmiechem - napisała gwiazda, oznaczając w poście osoby, które wykonały jej makijaż i fryzurę. Prezenterka wstawiła również kilka fotek z efektami prac makijażystki i fryzjerów.

Większość fanów skupiła się na uczesaniu i makijażu gwiazdy, ale niektórzy zwrócili uwagę na coś innego. I zasugerowali, że prezenterka przesadza z poprawianiem urody.

"Jest pani przecudowną kobietą i pani uroda jest taka nieskazitelna... Proszę panią z całego serduszka. Już niech pani nie naciąga niczym tej twarzy i te usta... Też nienaturalnie się prezentują... Za chwilę będzie pani wyglądała monstrualnie. To jest moje zdanie... Oczywiście pani zrobi, co zechce. Ale już zaczynam mieć do pani dystans, a tak lubiłam patrzeć na pani urodę" - skomentowała jedna z fanek.

Inna dodała: "Niestety zgadzam się z panią. Widać coraz bardziej ingerencję chirurga. I usta już przerysowane, niestety. Uwielbiam Gośkę, ale zaczynam niestety czuć lekki niesmak, a szkoda takiej fajnej babki".

Małgorzata Rozenek-Majdan nie odniosła się do tych sugestii.