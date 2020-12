Fanka Moniki Zamachowskiej ostrzegła ją przed innymi kobietami

Jedna z kobiet, które obserwują Monikę Zamachowską na Instagramie, poskarżyła się jej, że fanki Zbigniewa Zamachowskiego, słuchające jego audycji radiowej, zbytnio się z nim spoufalają. Gwiazda odpowiedziała jej, że nie uznaje zazdrości i uważa, że odrobina adoracji ze strony innych kobiet dla jej męża nie jest niczym złym.

Zdjęcie Monika Zamachowska uważa, że zazdrość jest bez sensu /Gałązka /AKPA

Publikując na Instagramie zdjęcia Warszawy po pierwszym tej zimy opadzie śniegu, Monika Zamachowska zapewne liczyła na innego rodzaju odzew ze strony swoim sympatyków.



"Ja tak z innej beczki. Nie wiem, czy to będzie jeszcze kobieca solidarność czy już uprzejmy donosik, ale dzisiaj słuchałam audycji Pana Zbyszka i co te kobiety do niego wypisują! Głos otulający jak plusz, kojący jak dotyk dłoni na ramieniu. A fuj! Może jakąś awanturę warto zrobić?!" - zakomunikowała jej w komentarza jedna z obserwatorek.



Instagram Post

Internautka najprawdopodobniej miała na myśli audycję "Zamach na dziesiątą muzę", którą Zbigniew Zamachowski prowadzi raz w tygodniu w Radiu Nowy Świat. Puszcza w niej muzykę filmową, czyta też na antenie maile, które dostaje od słuchaczy.

Zamachowska udzielała internautce wyczerpującej odpowiedzi.



"Może to błąd, ale zawsze wychodziłam z założenia, że zazdrość jest bez sensu. Na siłę nikogo i nigdy nie chciałam przy sobie trzymać. Jeśli jesteśmy ze sobą, to dlatego że się kochamy i że się lubimy. Odrobina adoracji ze strony kobiet zakochanych w głosie tego pana na pewno nikomu nie szkodzi, a obiektowi sprawia ogromną przyjemność. Why not?" - stwierdziła była gwiazda Telewizyjnej Dwójki.

Dziennikarka jest żoną Zbigniewa Zamachowskiego od 2014 roku. Wcześniej była dwukrotnie zamężna. Najpierw powiedziała "tak" Rickowi Richardsonowi, amerykańskiemu dziennikarzowi i podróżnikowi, a później Jamiemu Malcolmowi, pilotowi RAF.

Instagram Post

