Metamorfoza Kim Kardashian

Zdjęcie Kim Kardashian wprost uwielbia chwalić się swoją idealną sylwetką / Backgrid/East News / East News

Kim Kardashian wrzuciła do sieci zdjęcie w obcisłym kombinezonie. Takiej figury z pewnością zazdroszczą jej miliony kobiet na całym świecie. W przeciągu ostatnich miesięcy celebrytka przeszła dużą metamorfozę - sporo schudła i jeszcze chętniej chwali się swoją nową figurą. Kim lubi podkreślać swoje kobiece kształty dopasowanymi stylizacjami.

Zobacz również: Pokazano, jak Kardashianki wyglądałyby bez operacji plastycznych. Nagranie hitem sieci

Reklama

Kim Kardashian kusi w obcisłym kombinezonie

Kim Kardashian w ostatnim czasie stawia na stylizacje, które eksponują jej figurę. Tak jest i tym razem. Celebrytka opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie, do którego pozuje w obcisłym, szarym kombinezonie. Na pierwszym ze zdjęć Kim odważnie eksponuje pośladki. Uzupełnieniem stylizacji są jedynie kozaki do kolana.

Fani - tradycyjnie już - wpadli w zachwyt. Zdjęcie skomentowała nawet jej siostra Khloe Kardashian.

- Ok, ja tak w moim nie wyglądałam- napisała żartobliwie Khloe Kardashian.

Instagram Post Rozwiń

Czytaj: W pół roku schudła 45 kilogramów. Na nowym zdjęciu jest nie do poznania

Kim Kardashian i jej słynne krągłości

W ostatnim czasie Kim stawia na bardziej stonowane i minimalistyczne stylizacje. Oczywiście ubrania dobiera tak, by nadal podkreślały jej idealną figurę. Wyraźnie widać jednak, że celebrytka zrezygnowała z wyrazistego makijażu i sztucznych tkanin. Stawia raczej na bawełnę czy dzianinę, najczęściej pokazuje się w legginsach i topach, które eksponują jej talię osy.

Instagram Post Rozwiń

Kobieca figura Kim Kardashian w kształcie klepsydry budzi gorące dyskusje. Jedni twierdzą, że to efekt diety i ćwiczeń, inni - efekt wielu zabiegów medycyny estetycznej. Do tego dochodzi również kwestia retuszowania zdjęć, z którego celebrytka tak chętnie korzysta. Kim odpiera zarzuty i komentuje, że jej figura to po prostu efekt ciężkiej pracy nad sobą.

Instagram Post Rozwiń

***

Zobacz również:

Małgorzata Rozenek-Majdan w skórzanej stylizacji. Pod postem fala krytyki