​Filip Chajzer już ćwiczy z myślą o wakacjach. I doradza fanom, co robić, by schudnąć

Czyżby Ewie Chodakowskiej i Annie Lewandowskiej właśnie wyrosła poważna konkurencja? Niewykluczone, bo do grona gwiazd, które propagują zdrowy styl życia oraz regularne treningi, dołączył właśnie Filip Chajzer.

Zdjęcie Filip Chajzer nie próżnował podczas pandemii. Jego forma robi wrażenie! /Bartosz Krupa/Dzień Dobry TVN /East News

Dziennikarz nie tylko zachęca do aktywności fizycznej, ale także zdradza, w jaki sposób jego zdaniem można łatwo stracić trzy kilogramy w tydzień. Sprawdził to na sobie, bo zaczął intensywnie trenować, żeby do wakacji "jakoś wyglądać".



Charakterystyczne poczucie humoru, spojrzenie na każdą sprawę z przymrużeniem oka oraz żarty (czasami niesmaczne) - prawdopodobnie z tym widzom "Dzień Dobry TVN" kojarzy się Filip Chajzer. Jednak to może się zmienić, bo dziennikarz mocno stawia także na promowanie ćwiczeń i zdrowego trybu życia. Na dowód tego, że sam zaczął intensywnie ćwiczyć, Chajzer opublikował na Instagramie swoje zdjęcie w stroju sportowym, na którym pręży muskuły. Zdjęcie uzupełnił takim wpisem: "W pandemii były dwie opcje - 1) Usiąść na dupie, uruchamiając ją do podróży w kierunku lodówki 2) uruchomić dupę i skierować ją w stronę schodów do piwnicy. Generalnie do podziemia. Do czerwca będzie to jakoś wyglądać. To co, lecicie ze mną od poniedziałku?"

Reklama

Filip Chajzer na Instagramie ujawnił również, jaki sport najchętniej uprawia: "Do różnych reprezentacji wstępują ostatnio moi znajomi. Największą popularnością cieszy się naszonal team of przeciąganie liny, ja stawiam na kolarstwo w miejscu. Dużo bezpieczniejsze. No i w godzinę, jak się uprzesz, spalisz 1000 kalorii - to jakieś 3 pączki No wiem - niewiele, ale lepiej spalić niż "dowalić". Pamiętajcie o piciu wody!" - napisał dziennikarz.