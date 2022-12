Gabriela Kownacka kochała tak tylko raz. Były mąż trwał przy niej do końca

Gwiazdy

Gabriela Kownacka i Waldemar Kownacki byli małżeństwem tylko przez dziesięć lat, ale to właśnie były mąż był osobą, która trwała u boku aktorki do samego końca. Gdy ciężko zachorowała, chciała widzieć już tylko jego, a on był z nią aż do śmierci.

Zdjęcie Gabriela Kownacka zmarła w wieku zaledwie 58 lat / MWMedia