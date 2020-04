Grażyna Szapołowska pamięta o swoich fanach

Aktorka z powodu pandemii nie może wyjść na scenę, więc gra dla internautów. A ci są zachwyceni jej występami w trakcie kwarantanny.

O tym, że Grażyna Szapołowska jest kobietą absolutnie niezwykłą, nikogo nie trzeba przekonywać. Udowodniła to wielokrotnie, wcielając się w fascynujące kobiece postaci zarówno w teatrze, jak i na wielkim ekranie.

I jeśli ktoś sądzi, że zrezygnowała z bycia prawdziwą gwiazdą w trakcie kwarantanny, jest w błędzie. Aktorka umila bowiem czas swoim fanom za pośrednictwem Facebooka, na którym zamieszcza krótkie filmiki ze swoimi występami, na których tańczy lub deklamuje wiersze. Internauci są zachwyceni.

Pierwszy filmik Szapołowska zamieściła już na początku kwarantanny. Aktorka wykonuje na nim zmysłowy i pełen gracji taniec.

- Czas gna, a pamięć serca łamie... my klauni śpieszmy z pomocą - napisała artystka, pokazując poczucie humoru oraz dystans do siebie. Dała również do zrozumienia, że jest sposób, w który artyści mogą umilić czas ludziom nawet w trakcie pandemii. Nie myliła się.

"Przepiękny taniec i te ruchy takie kobiece, aż miło popatrzeć" - napisała jedna z fanek, a inna dodała: "Diva jest tylko jedna". Nie zabrakło również komentarzy męskiej części publiczności. "Kilka słów w opisie, a czuję się nie tyle oczarowany, co podekscytowany. Nie wiem, czy to jest kolejne marzenie o dojrzałej kobiecie..." - wyznał internauta.