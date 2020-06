Gwiazda "Beverly Hills 90210" pokazała zdjęcie z mężem

Jennie Garth znana jest głównie z roli Kelly Taylor w kultowym już serialu Beverly Hills 90210. Fani przez dziesięć lat śledzili burzliwe życie uczuciowe Kelly - równie burzliwie toczyły się prywatne losy aktorki.

Zdjęcie Dave Abrams jest trzecim mężem gwiazdy "Beverly Hills 90210" /Invision/Invision/East News /East News

Jennie miała zaledwie 13 lat, gdy rozpoczęła swoją karierę w modelingu, a dwa lata później została zauważona przez łowcę talentów, który namówił ją, by spróbowała swoich sił w aktorstwie. Jennie trafiła do obsady serialu w 1990 roku i z dnia na dzień zdobyła ogromną popularność. Nic dziwnego, piękna figura, długie blond włosy i niebieskie oczy - w latach 90. taka uroda otwierała wiele drzwi.



Garth nie ograniczyła się tylko do roli w serialu. Wystąpiła w kilkunastu filmach, sporą popularnością cieszył się film "Gwiazda" z 1993 roku.





Aktorka dość szybko wyszła za mąż - w kwietniu 1994 roku poślubiła Daniela B Clarka, para rozwiodła się dwa lata później. W styczniu 2001 roku aktorka ponowie wyszła za mąż za Petera Facinelli, z którym ma trzy córki. Para rozwiodła się 12 lat później.



W lipcu 2015 roku Jennie ponownie wyszła za mąż za Dave'a Abrams'a, mało znanego aktora, grającego głównie epizody w amerykańskich produkcjach. Para mieszka w Los Angeles z ukochanymi psami i wspólnie wychowuje dwie najmłodsze córki Jennie - Lolę i Lukę.



Od czasu do czasu w mediach pojawiają się plotki o kryzysie w małżeństwie aktorskiej pary - mówiono nawet, że pozostają oni w separacji. Najnowsze zdjęcie, które aktorka wrzuciła na swój profil na Instagramie zaledwie dwa dni temu, nie pozostawia jednak wątpliwości - para wspólnie świętowała urodziny Dave'a, a Jennie zostawiła pod zdjęciem wymowny wpis:



- Wszystkiego najlepszego dla mojego męża. Ten świat jest niestabilny, wciąż się zmienia i przeraża, ale ty jesteś, jak zawsze, moją skałą. Kocham cię!



Jak myślicie, pokonali już wszystkie kryzysy?





