Gwiazda „TzG” w białym bikini

Nadiya Bychkova, tancerka w brytyjskiej edycji „Tańca z gwiazdami” podzieliła się fotką z białym bikini. Fani zachwyceni!

Zdjęcie Nadiya Bychkova w drodze na trening do "TzG" /East News

Nadiya Bychkova to 31-letnia profesjonalna tancerka, występująca w brytyjskiej edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami".

W najnowszej edycji Nadiya nie tańczy w parze z żadnym celebrytą, ale występuje w grupowych układach, gdzie skutecznie przykuwa uwagę widzów urodą i talentem.

Tancerka pochodzi z Ukrainy, jednak na turniejach tanecznych walczy w barwach Słowenii z partnerem, Miha Vodicarem.

Nadiya na swoim Instagramie dzieli się ujęciami ze swojego życia z prawie 80 tys. obserwujących. Pod jej ostatnim zdjęciem w białym bikini w komentarzach aż zawrzało. Wierni fani są zachwyceni jej figurą, a my podzielamy ten zachwyt!

Instagram Post

Instagram Post