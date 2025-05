Tort bezowy to nie tylko słodki deser - to efektowna ozdoba każdego przyjęcia. Doskonały na urodziny, komunie, rocznice albo po prostu na leniwą niedzielę.

Myślisz, że to trudny deser, którego wykonania mogą podjąć się wyłącznie zawodowi cukiernicy? Nie martw się, nawet osoba bez dużego doświadczenia spokojnie sobie poradzi. Klucz to dobry przepis od prawdziwego specjalisty, a takim z pewnością jest Karolina Stolarska-Bigos, uczestniczka VII edycji programu Hell's Kitchen Polska.

ok. 400 g świeżych owoców do dekoracji (np. maliny, borówki, truskawki)

Białka przelej do misy miksera. Dodaj od razu cały cukier - tak radzi Karolina. Zacznij ubijać na średnich obrotach, potem zwiększ do wysokich.

Piecz w termoobiegu - nagrzej piekarnik do 150°C, od razu zmniejsz do 120°C, po kilku minutach do 70°C i susz ok. 2,5 godziny.

W słabszym piekarniku: 80°C przez cały czas.