Gwiazdy wspierają Ukrainę

Najwięcej na temat samej wojny napisała Weronika Marczuk, która pochodzi z Ukrainy. "Niech Bóg ma w opiece Ukrainę, ludzi, niech ma w opiece wszystkich nas. Bombardowania są wszędzie, wprowadzono już stan wojenny, czołgi wjeżdżają i z Białorusi i z Rosji i z Krymu ... Na zdjęciu Charków. Zatrzymajcie się, błagam, nie niszczcie życia, chociaż nie krzywdźcie ludzi" - błaga kobieta w poście.

Szerzej wypowiedziała się także Olga Frycz. Aktorka napisała na Instagramie: "Otworzyłam dziś oczy i ucieszyło mnie słońce za oknem. A później zobaczyłam te nagłówki, zdjęcia, nagrania. STRACH. Nawet nie wiem, co mam napisać. Bardzo Wam współczuje drodzy przyjaciele z Ukrainy, Białorusi oraz z Rosji. Postaram się wspierać Was jak tylko będę mogła".

Wiele gwiazd zdecydowało się dodać na swoje profile jedynie symboliczną flagę Ukrainy wraz ze znaczącym podpisem. "Całym sercem z naszymi sąsiadami i przyjaciółmi", "Jestem przerażona", "Wolna Ukraina" czy "Sercem z Ukrainą" - pisali Filip Chajzer, Maffashion, Basia Kurdej-Szatan oraz Maja Ostaszewska.

Wpadkę natomiast zdążyła już dzisiaj zaliczyć Małgorzata Rozenek-Majdan. Gwiazda wstawiła rano zdjęcie z poczekalni na lotnisku z podpisem "Milano", który odnosił się do jej podróży na Fashion Week do Mediolanu. W komentarzach zawrzało - internauci zwracali uwagę na brak wyczucia. Po trzech godzinach kobieta zreflektowała się i wstawiła post nawiązujący do wojny z hasztagami #prayforukraine, #staystrong i #weareone.

Obok tematu nie mogła przejść obojętnie również Katarzyna Zdanowicz, która wrzuciła serce w barwach flagi ukraińskiej z wymownym podpisem "To zdjęcie mówi wszystko". Dziennikarka prowadzi podcast "Zdanowicz Pomiędzy Wersami", gdzie porusza istotne społecznie kwestie.

W wielu polskich miastach odbędą się dzisiaj akcje solidarnościowe z Ukraińcami. Aby okazać wsparcie dla osób zza wschodniej granicy oraz dać upust własnej złości, warto wybrać się na te manifestacje. Godziny i miejsca sprawdzicie na mediach społecznościowych lokalnych organizacji.

