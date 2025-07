Aura tego tygodnia pomoże ci przegonić nudę. W pracy zrobisz wszystko, co będziesz miał zaplanowane, choć mogą dopaść cię chwilę lenistwa. Zajęte Barany powinny unikać robienia afery, bo ich partner będzie zajęty swoimi sprawami i nie będzie miał dla nich czasu. Wolne zaś będą miały sporo okazji do zawarcia ciekawych znajomości. W weekend możesz liczyć na romantyczną podróż.

W tym tygodniu możesz liczyć na przyjemny upływ czasu . W pracy ktoś ci przypomni o zaległych sprawach i niedotrzymanych obietnicach. Zajęte Bliźnięta przy boku ukochanej osoby nabiorą sił i wiary we własne możliwości. Samotne zaś będą miały więcej okazji do poznawania nowych osób, pośród których znajdzie się ktoś, kto je zainteresuje. W weekend odbieraj telefony od przyjaciół, bo przegapisz super imprezę.

Aura tego tygodnia zachęci cię do odkrywania twórczych pasji. W pracy wyciągnij wnioski z cudzych doświadczeń i weź sobie do serca dobre rady innych. Zajęte Panny będą starały się dojść z partnerem do porozumienia w sprawach wspólnego spędzania czasu. Wolne zaś powinny unikać spotykania się z kimś, kto im się nawet nie podoba tylko dlatego, żeby nie spędzać czasu samotnie. W weekend podróże i spacery dostarczą ci wielu wrażeń.

Letnia aura przyniesie więcej pozytywnych wibracji. W pracy nie będziesz miał ochoty się przemęczać i zrobisz tylko to, co do ciebie należy. Zajęte Wagi dzięki partnerowi zostaną zmotywowane do działania w sprawie aktywniejszych wakacji. Samotne zaś mogą spotkać kogoś interesującego w otoczeniu zawodowym, zwłaszcza jeśli chodzi o Pannę, powinny bardziej się otworzyć. W weekend mimo pogody chętnie poleniuchujesz przed telewizorem.