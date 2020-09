Gwyneth Paltrow szczerze o relacji z byłym mężem

Gwyneth Paltrow była żoną Chrisa Martina przez ponad dekadę. Dziś byli małżonkowie utrzymują bardzo ciepłe relacje.

Zdjęcie Gwyneth Paltrow i Chris Martin oraz ich partnerzy tworzą patchworkową rodzinę /Invision/Invision/East News /East News

Co więcej, aktorka zdradziła, że jej obecna relacja z byłym mężem jest... lepsza niż było ich małżeństwo.

Reklama

- Wszyscy myślimy, że przez rozstanie nie możemy już kochać w tej osobie to, co kochaliśmy. To nieprawda. Mamy dobre dni i gorsze dni, ale mamy wspólny cel jedności, miłości i tego, co będzie najlepsze dla naszych dzieci - powiedziała w wywiadzie z Drew Barrymore.

Wspólnie z muzykiem Chrisem Martinem gwiazda wychowuje 16-letnią Apple i 14-letniego Mosesa.

Rozstali się w 2014 roku po 10 latach małżeństwa.

Teraz Paltrow jest szczęśliwa z nowym mężem Bradem Falchukiem. Chris Martin spotyka się obecnie z Dakotą Johnson.

Obejrzyjcie wideo i zobaczcie, co jeszcze zdradziła aktorka!

Wideo Gwyneth Paltrow o relacji z byłym mężem

Instagram Post