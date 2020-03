​Hailey Bieber nie lubi mocnego makijażu, spodobał jej się za to wampirzy lifting

Choć na czerwonych dywanach żona Justina Biebera zachwyca dopracowanymi stylizacjami i efektownym makijażem, zapewnia, że najlepiej czuje się w naturalnym wydaniu.

Zdjęcie Hailey Bieber nie należy do zwolenniczek czasochłonnych zabiegów upiększających /Carlos Maidana/Broadimage /East News

Na co dzień, zamiast na mocne upiększanie, stawia na minimalizm. Preferuje też pielęgnację, która zapewnia jej skórze nieskazitelny wygląd.

Hailey Bieber nie należy do zwolenniczek czasochłonnych zabiegów upiększających. Gwiazda zdradza, że najbardziej komfortowo czuje się w naturalnym wydaniu - bez makijażu i w dresie. Jak sama przyznaje, brakuje jej cierpliwości do tego, by codziennie się malować. Nie da się ukryć, że to lenistwo wychodzi jej na dobre. Bieber zachwyca nieskazitelną cerą. Aby osiągnąć taki efekt, gwiazda zamiast na tuszowanie niedoskonałości kolorowymi kosmetykami, stawia na właściwą, a zarazem nieskomplikowaną pielęgnację.

Minimalistyczne podejście do dbania o urodę i oszczędny schemat pielęgnacji to wszystko, czego według Hailey potrzebujemy, by wyglądać naturalnie i pięknie.

- Jestem wielką zwolenniczką czystej, zdrowej i minimalistycznej pielęgnacji. Są dziewczyny, którym świetnie wychodzi robienie makijażu, jak choćby mojej przyjaciółce Kylie Jenner. Pozwoliłabym się jej pomalować na imprezę. Osobiście wolę jednak prostotę i naturalne podejście do piękna, dlatego wybieram kosmetyki, które gwarantują delikatny efekt - zdradza Bieber w rozmowie z amerykańskim magazynem "Marie Claire".