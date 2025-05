Przez lata słyszeliśmy, że dorosły człowiek powinien pić co najmniej dwa litry wody dziennie , najlepiej czystej, niegazowanej i najlepiej bezpośrednio z butelki. To zalecenie przewijało się w poradnikach wellness, na siłowniach i w gabinetach dietetyków. Tymczasem najnowsze badania przeprowadzone przez międzynarodowy zespół naukowców, w tym japońskich badaczy, rzucają nowe światło na ten temat .

Na łamach prestiżowego czasopisma " Science " opublikowano wyniki analizy przeprowadzonej na imponującej grupie ponad 5600 osób z 23 krajów, obejmującej niemowlęta, dorosłych i seniorów. Wynik? Przeciętna osoba dorosła potrzebuje około 1,5 litra wody dziennie - nie dwóch . Co więcej, to zapotrzebowanie zmienia się dynamicznie w zależności od bardzo wielu czynników.

Wiek to jeden z najważniejszych czynników wpływających na potrzebę nawodnienia . Seniorzy, choć często potrzebują mniej płynów, są też mniej wrażliwi na uczucie pragnienia, co może prowadzić do odwodnienia. Dodatkowo przeszkodą bywa lęk przed nietrzymaniem moczu lub zażywanie leków moczopędnych.

Nie chodzi o to, by porzucić picie wody, lecz o to, by przestać traktować je jak obowiązek. Dostosuj ilość płynów do swojego stylu życia i potrzeb organizmu. Zamiast bezrefleksyjnie sięgać po kolejną butelkę, spójrz w lustro i zapytaj siebie: czy naprawdę teraz jej potrzebuję?