Hailey Bieber zna się na modzie i to, co ubiera na co dzień czy też na bardziej oficjalne wyjścia, praktycznie od razu zostaje okrzyknięte mianem modowego hitu. Nie inaczej było podczas otwarcia tymczasowego sklepu w nowojorskim SoHo marki Rhode, którego jest założycielką. Ciężarnej modelce towarzyszył mąż - kanadyjski piosenkarz Justin Bieber.