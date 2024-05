Projektanci są zgodni. Zachęcając do śmiałego eksponowania ciała i podkreślania talii, stawiają na pochwałę kobiecości. Przekonują do słodkich kolorów i dodatków, niczym z bajkowej opowieści. Wszystko po to, by tego lata po prostu błyszczeć. Gotowe? Coś dla siebie znajdą nawet największe fanki minimalizmu.