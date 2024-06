Po tym jak w 2024 roku do łask wróciły balerinki, przyszła również pora na sandały na koturnie, a czołowe marki takie jak Prada czy popularna na całym świecie Zaraz wprowadziły je do swoich kolekcji. Dzisiaj mamy do wyboru różne warianty i kolory, a wiele kobiet od zawsze uważało, że są idealną alternatywną dla klasycznych obcasów. Teraz Katie Holmes - która uznawana jest za królową miejskiego stylu - oficjalnie przywróciła je do światowych trendów.