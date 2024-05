Mob wife style, zapisując się na liście modowych trendów jako zachęta do wyglądu niczym prawdziwa żona mafii, przekonywał do sztucznych futer, biżuterii w rozmiarze XXL i mocnego makijażu, na dobre rozprawiając się ze święcącym dotąd triumfy quiet luxury. Nie wszystkie jego elementy przypadły nam jednak do gustu. Głośno lansował bowiem jeden z tych trendów, o którym wiele z nas pragnie zapomnieć.

Szturmem wdarła się do ofert sieciówek, zachęcając nas swoim wyglądem zza sklepowych witryn. Trendsetterki bowiem głoszą - panterka w tym sezonie jest zdecydowanie "in" . O tym wie doskonale Klaudia Halejcio .

Aktorka, zapraszając panterkę do swojej garderoby, postawiła na satynową, kobiecą spódnicę w zwierzęcy print , zestawiając ją z czarnym topem bandeau oraz czarną, atłasową marynarką. Całość uzupełniły okulary przeciwsłoneczne oraz kobieca biżuteria. "Odlot totalny", "O wow!! Ten outfit" - zachwycają się internauci. I mają rację. Podobny wybór gwiazdy aż zachęca do skopiowania.

Sukienki, spodnie, spódnice - te elementy garderoby, utrzymane w drapieżnym deseniu, święcą w tym sezonie prawdziwe triumfy. Kluczem do sukcesu jest ograniczenie stylizacji do jednego cętkowanego elementu, przy jednoczesnym utrzymaniu reszty stroju w stonowanych barwach - czerni, bieli lub szarości - dokładnie tak, jak zrobiła to Klaudia Halejcio. W tym sezonie nie obawiajmy się więc modowych eksperymentów, mocniej zaprzyjaźniając się z panterką. Niewykluczone, że wyjdzie nam to mocno na dobre.