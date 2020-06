​Harry i William zerwali kontakty już półtora roku temu

Pogorszenie relacji synami księżnej Diany nastąpiło na długo przed tym, zanim Harry zdecydował się opuścić dwór i wyjechać z Anglii. Tak twierdzi konsultant historyczny serialu "The Crown" i autor najnowszej książki o Williamie i Harrym.

Zdjęcie Stosunki między braćmi, których łączyła wcześniej głęboka więź, miały zacząć się psuć już dwa lata temu /POOL Mirror/Associated Press/East News /East News

Robert Lacey w biografii "Bitwa braci. William i Harry, przyjaźń i wojna", której premiera zapowiadana jest na jesień, rzuca światło na zawiłe relacje łączące synów księcia Karola. O tym, że między Harrym a Williamem źle się dzieje, brytyjskie media plotkują od dawna, jednak Laceyowi udało się dotrzeć do wiarygodnych informatorów, którzy potwierdzają tę teorię. Zdaniem autora do rozłamu doszło już dawno, a decyzja Harry’ego o uniezależnieniu się od rodziny królewskiej tylko go pogłębiła.

Stosunki między braćmi, których łączyła wcześniej głęboka więź, miały zacząć się psuć już dwa lata temu, czyli długo przed Megxitem. Robert Lacey, który opisuje w swojej książce wpływ, jaki Meghan i Kate wywarły na swoich mężów, źródła konfliktu braci upatruje w dalekiej przeszłości, a dokładnie w sposobie wychowywania obu chłopców.

"Lacey wyjaśnia, co się dzieje, kiedy dwóch synów wychowuje się do dwóch różnych funkcji w przyszłości. Pokazuje też, że ziarno niezgody między nimi zostało zasiane już w momencie rozpadu małżeństwa ich rodziców" - czytamy w informacji prasowej dotyczącej książki.