Harry Styles i Olivia Wilde rozstali się. Wiemy o co poszło

Harry Styles i Oliwia Wilde zakończyli prawie dwuletni związek

Amerykański serwis PageSix poinformował, że Olivia Wilde i Harry Styles nie są już parą. Niedługo świętowaliby drugą rocznicę związku, jednak jak widać - nie byli sobie pisani. Informatorzy podali nawet, jaki jest powód rozstania jednego z członków popularnego boysbandu i hollywoodzkiej aktorki. Według oficjalnego źródła, byli kochankowie doszli do wniosku, że mają w życiu inne priorytety, oboje są zajęci swoimi sprawami a dla siebie brak im czasu. Przekonali się o tym dopiero po dwóch latach świetnie zapowiadającego się związku.

On jest ciągle w trasie, daje koncerty za granicą. Ona skupia się na swoich dzieciach i pracy w Los Angeles. podają informatorzy

Mimo że nie są już parą, mają ponoć nadal dobre relacje i utrzymują ze sobą kontakt.

Wciąż są bardzo bliskimi przyjaciółmi. (...) Teraz po prostu oddalają ich od siebie różne priorytety w życiu. podaje amerykański serwis

Ciężkie perypetie i skandale

Olivia i Harry mają za sobą kilka trudnych miesięcy. Najpierw skandal za skandalem na planie reżyserowanego przez aktorkę filmu "Nie martw się kochanie". Mówiono otwarcie o konfikcie między Florence Pugh a reżyserką. Wilde wyrzuciła z obsacy Shię LaBeouf, a w jej miejsce zatrudniła byłego już chłopaka. Para tak bardzo afiszowała się ze swoimi uczuciami na planie, że Florence Pugh postanowiła odwołać postanowienia o promowaniu filmu.

Trwający prawie dwa lata romans Olivii Wilde z Harrym Stylesem wzbudzał wiele kontrowersji - m.in. ze względu na to, że członek zespołu One Direction jest o 10 lat młodszy od aktorki. Plotkowano też, że to dla Stylesa Wilde zakończyła swój związek z ówczesnym partnerem - Jasonem Sudeikisem. Aktorka zaprzeczała jednak tym doniesieniom.