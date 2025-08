Wrzos to zimozielona krzewinka dorastająca do kilkudziesięciu centymetrów. Kwitnie od sierpnia do października, ale niektóre odmiany obsypują się drobnymi kwiatami w kształcie dzwonków już w lipcu . Zazwyczaj mają fioletowy, liliowy czy biały kolor. W kwiaciarniach można już kupować pierwsze okazy, co oznacza, że drobnymi krokami zaczynamy wchodzić w jesienny sezon. Chociaż wrzosy są łatwe w uprawie i nie mają wygórowanych wymagań, warto zadbać o odpowiednią pielęgnację i przygotować stanowisko.

Przed posadzeniem, do głębokiego dołka (ok. 30 cm) należy wsypać piasek z kwaśnym torfem. Taki drenaż sprawi, że korzenie nie będą gniły.

Kiedy sadzić wrzosy do gruntu? Są dwa najlepsze terminy. Jeden z nich to wiosna, pomiędzy marcem a kwietniem. Jesienną porą należy je sadzić od połowy września do połowy października. Drugi termin to idealna pora, by sadzić zarówno wrzosy z odkrytym korzeniem, jak i te kupowane w doniczkach. Wrzosy doniczkowe można sadzić niemalże w każdym terminie w trakcie okresu wegetacyjnego. To niewątpliwa zaleta zakupu właśnie takich okazów.